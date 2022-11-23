Участок нефтепровода "Дружба" на Украине частично остановлен – "Транснефть"

Фото: ТАСС/Николай Никитин

Участок нефтепровода "Дружба" на территории Украины частично остановлен, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

Он пояснил, что прокачка на Венгрию по плану остановилась еще три дня назад и должна быть остановлена еще неделю.

Прокачка в направлении Чехии и Словакии от Будковце идет, поскольку там есть парк, где складированы достаточные объемы для работы в течение нескольких суток.

Прокачка с территории Белоруссии в направлении Украины также осуществляется. По словам Демина, если Киев не восстановит прокачку на участках в районе Новгород – Волынский – Броды, то эта прокачка будет остановлена через несколько часов.

16 ноября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что прокачка нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию возобновилась. Министр уточнил, что на данный момент прокачка идет под низким давлением, однако, по его словам, эксперты уже ведут работы для того, чтобы все функционировало штатно.

За день до этого Украина приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Венгрии. В связи с этим также премьером Венгрии Виктором Орбаном было созвано заседание Совета безопасности.

Позднее выяснилось, что прокачка была прекращена в связи с повреждением трансформаторной станции из-за удара по территории Украины. Уточнялось, что в результате ЧП сам нефтепровод не пострадал.



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