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Сладкие газированные напитки подорожают в РФ в 2023 году

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В России с 1 июля 2023 года будет введен акциз на сахаросодержащие напитки в размере семи рублей за литр. Согласно закону, под акциз подпадают напитки в потребительской упаковке, произведенные с использованием питьевой или минеральной воды. Исключением стали напитки, изготовленные и упакованные организациями и ИП из сферы общепита.

В планах – пополнить бюджет страны за счет акцизного сбора на 35 миллиардов рублей в год. Под налог подпадут безалкогольные напитки, содержание сахара или других подсластителей в которых превышает пять грамм на 100 миллилитров жидкости. По словам экспертов, налог не затронет квас, соки, нектары и морсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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