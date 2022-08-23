Материалы для каркасных домов подешевели в РФ

Материалы для каркасных домов подешевели. Эксперты рынка подсчитали, что стоимость домов из газобетона снижается на 10%, каркасных – почти на 15%.

Значит ли это, что удалось нивелировать эффект от ухода западных брендов? И стоит ли начинать строительство из отечественных материалов? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.