В России упали цены на бытовую технику. По сравнению с началом 2025 года цены снизились примерно на 10–20%. В особенности стоимость упала на плиты и духовки на 10%.

Новые холодильники стали дешевле на 11%. Эксперты связывают это с укреплением курса рубля. Одной из причин также называют нераспроданные запасы техники, которые скопились у продавцов.

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