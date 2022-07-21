Бренд Levi's вернулся в российские магазины

Levi's вернулся. Знаменитый бренд сменил название. Теперь одежду будут продавать под вывеской JNS, и эти магазины уже открыты.

Что с ассортиментом в JNS? Есть ли знаменитые джинсы и по какой цене? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



