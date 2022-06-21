Госдума приняла законопроект о легализации параллельного импорта. Документ защищает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от гражданской, административной и уголовной ответственности.

При этом нововведение не означает, что будет легализован контрафакт. Между тем, покупатели уже жалуются на подделки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.