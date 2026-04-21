21 апреля, 06:30
Цены на бензин продолжат расти перед майскими праздниками в России
Цены на бензин продолжают расти быстрее инфляции и могут увеличиться перед майскими праздниками. В этот период традиционно начинается высокий автомобильный сезон, растет число поездок и увеличивается потребление топлива.
Эксперты отмечают, что спрос на бензин увеличивается, при этом экспорт топлива ограничен и весь объем остается на внутреннем рынке. Это создает условия для роста цен, однако ожидается, что подорожание будет плавным и без резких скачков.
