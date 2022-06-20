Россиянам рассказали, куда обращаться по вопросам гарантийного обслуживания техники IKEA

Сервисы постпродажного и гарантийного обслуживания IKEA продолжат работать, как и торговые центры "Мега". Об этом рассказали на горячей линии компании.

Сопредседатель "Союза потребителей" Алексей Койтов рассказал, что в случае с бытовой техникой претензию можно будет предъявить изготовителю, который указан в документации. Однако в этом случае важно понять, является изготовителем российское юридическое лицо или иностранный завод. Юрист по защите прав потребителей Олег Фролов пояснил, что претензия предъявляется импортеру, если производитель находится за рубежом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

