Тысячи фур с товарами из Китая застряли на границе России и Казахстана

Тысячи фур с товарами на сотни миллионов долларов уже месяц стоят на границе России и Казахстана. Покупатели не могут получить ни товары, ни компенсацию, а продавцы теряют деньги и клиентов.

Причина торможения товаров из Поднебесной – выборочные проверки, которые проводит таможенная служба. По словам экспертов, дополнительный контроль ввели из-за попыток предпринимателей сэкономить и отправлять груз по серым схемам.

