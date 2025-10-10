ВЦИОМ: из иностранных брендов россияне больше всего тоскуют по IKEA

Фото: depositphotos/blinow61

Из ушедших из страны зарубежных брендов россияне больше всего тоскуют по IKEA, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Это компания, которая принесла для нас абсолютно новый стандарт. И показала нам, убедила нас в том, что качественная мебель может быть дешевой", – сказал он.

Федоров отметил, что многим людям нравится дизайн мебели IKEA, так как он является современным, минималистичным и строгим.

При этом, согласно исследованию, жизнь 65% опрошенных граждан не изменилась после ухода иностранных брендов из России.

Ранее Федоров заявил, что на фоне СВО многие россияне стали жить лучше, чем три года назад. Проведенные исследования говорят о том, что число тех, кому не хватает денег на продукты, сократилось. Кроме того, в стране за последние три года выросли зарплаты.