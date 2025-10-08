Форма поиска по сайту

08 октября, 11:35

Экономика

"Деньги 24": квартиры в строящихся домах Москвы стоят в 1,5 раза дороже сданного жилья

В Москве квартиры в строящихся жилых комплексах стоят в 1,5 раза дороже, чем в сданных домах. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 619,5 тысячи рублей против 419,1 тысячи рублей в объектах 2020 года.

Как пояснил экономический обозреватель Константин Цыганков, застройщики повышают цены на первичное жилье из-за доступности семейной ипотеки под 6%, которая действует только для новостроек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Деньги 24
экономиканедвижимостьвидеоЕвгения МирошкинаКонстантин Цыганков

