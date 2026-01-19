Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 20 лет. Сейчас на ее 10 площадках общей площадью 390 гектаров работают почти 250 компаний и более 30 тысяч специалистов.

Предприятия получают значительные льготы, включая освобождение на 10 лет от налога на имущество, землю и транспорт, а также пониженную до 2% ставку налога на прибыль. Ожидается, что к 2030 году территория экономической зоны увеличится более чем в 1,5 раза.

