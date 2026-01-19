Форма поиска по сайту

19 января, 22:45

Экономика

Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 20 лет

Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 20 лет

Особой экономической зоне "Технополис "Москва" исполнилось 20 лет. Сейчас на ее 10 площадках общей площадью 390 гектаров работают почти 250 компаний и более 30 тысяч специалистов.

Предприятия получают значительные льготы, включая освобождение на 10 лет от налога на имущество, землю и транспорт, а также пониженную до 2% ставку налога на прибыль. Ожидается, что к 2030 году территория экономической зоны увеличится более чем в 1,5 раза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

