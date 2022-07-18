Starbucks ждет ребрендинг после продажи – СМИ

Новыми владельцами российского бизнеса Starbucks станут ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания "Синдика" сенатора Арсена Канокова. По данным деловых СМИ, сделка по приобретению активов американской компании находится на завершающем этапе.

Известно, что партнеры проведут ребрендинг. Как будет называться новая сеть? Какие помещения войдут в сделку? Останутся ли там кофейни или формат изменят? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.