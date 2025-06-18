18 июня, 15:15Экономика
На ПМЭФ продемонстрируют последние достижения Москвы
Москва расскажет об опыте развития инновационных предприятий на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Стенд Москвы совмещает в себе презентацию делового и промышленного потенциала столицы. Здесь демонстрируются последние достижения и возможности Москвы.
На форуме обычно подписывается большое количество соглашений и договоров – часть из них уже подготовлена заранее, а их оглашение на площадке служит важным элементом рекламной и пиар-кампании.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.