Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 13:15

Экономика

Глава Минпромторга Алиханов посетил индустриальный парк "Руднево"

Глава Минпромторга Алиханов посетил индустриальный парк "Руднево"

Эксперт объяснил что будет с вкладами россиян в 2025 году

Продажи БАДов для похудения резко выросли в России

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает экспортерам выходить на новые рынки

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

"Деньги 24": курс доллара превысил 100 рублей

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: в Москве создадут производство дорожных знаков

Производство дорожных знаков будет локализовано в Москве

В Москве создадут производство дорожных знаков для повышения безопасности движения

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил индустриальный парк "Руднево". Он осмотрел площадки компаний "Кронштадт", "Гаскар" и ЦАРС, которые занимаются разработкой и производством беспилотников.

Алиханов подчеркнул, что меры поддержки мэрии Москвы совместно с федеральным Центром позволяют компаниям разрабатывать и сертифицировать беспилотники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика