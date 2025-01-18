Глава Минпромторга Алиханов посетил индустриальный парк "Руднево"

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов посетил индустриальный парк "Руднево". Он осмотрел площадки компаний "Кронштадт", "Гаскар" и ЦАРС, которые занимаются разработкой и производством беспилотников.

Алиханов подчеркнул, что меры поддержки мэрии Москвы совместно с федеральным Центром позволяют компаниям разрабатывать и сертифицировать беспилотники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.