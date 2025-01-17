ЦБ зарегистрировал новую платежную систему "Пэйви"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России внес в реестр новую платежную систему "Пэйви", сообщается на сайте ЦБ.

Таким образом, платежная система является первым зарегистрированным ОПС в 2025 году. По данным реестра, юрлицо находится во Владивостоке.

Ранее Центробанк прокомментировал слухи о том, что регулятор может заморозить банковские вклады. В ЦБ указали, что такими действиями будут подорваны не только основы банковской системы, но и финансовая стабильность страны.

Кроме того, представитель регулятора отметил, что это является грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами.