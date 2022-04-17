Экономист оценил удаление российских приложений из цифровых магазинов

Из App Store и Google Pay уже исчезли некоторые приложения российских банков. Экономический обозреватель Денис Елаховский рассказал, каких еще санкций можно ожидать в дальнейшем.

В частности, сообщается, что российские компании столкнулись с угрозой дефолта по своим валютным обязательствам. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.