Продавцы ЕАЭС могут прекратить параллельный импорт. В СМИ написали, что параллельные импортеры могут отказаться от поставок потребительской электроники в Россию.

Скоро наступит горячий сезон. А впереди еще и Новый год, когда многие привыкли делать себе и близким дорогие подарки. Аналитики предположили, что такой высокий спрос скорее напугает зарубежных партнеров. Что делать в таком случае? И может есть какие-то дополнительные каналы, по которым товары можно привезти в Россию? Или покупать следует прямо сейчас? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.