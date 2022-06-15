В РФ наладили параллельный импорт электроники и запчастей

Импортная электроника все же доберется до России. Теперь такие бренды, как Apple, Samsung, Bosh и Sony смогут попасть в российские магазины через параллельный импорт. Благодаря этой схеме граждане и дальше смогут покупать различную электронику, бытовую технику и запчасти.

Всего зарегистрированы 75 различных групп товаров из Германии, Японии, Китая, Южной Кореи и других стран. Сколько теперь все это будет стоить?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

