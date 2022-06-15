IKEA покинет российский рынок

IKEA уходит с российского рынка. Теперь официально. В компании сообщили, что не видят возможности возобновить продажи в России в обозримом будущем.

Сейчас идет продажа российских фабрик и сокращение штата сотрудников. При этом товары IKEA появились в продаже на маркетплейсах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.