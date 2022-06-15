Юрист оценил шансы сети "Еда – и точка" засудить преемника McDonald's

Новый бренд российского преемника McDonald's "Вкусно – и точка" в первые дни вызвал не только бурную дискуссию со стороны рядовых потребителей, но и реакцию бизнеса. Руководство сети общепита из Владивостока со схожим названием "Еда – и точка" заявило о готовности дойти до суда в попытке добиться переименования конкурента. Разбираемся, есть ли шансы у приморской сети выиграть дело или компания удовлетворится пиаром за счет более крупного бренда.



"Пусть будет суд"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России 12 июня под новым брендом "Вкусно – и точка" открыли двери для гостей 15 ресторанов бывшей сети McDonald's, расположенные в Москве и области. Новый владелец обещает, что все 850 заведений, принадлежавшие ранее американской компании, заработают в течение 1,5–2 месяцев. Бренд-преемник создали за 22 дня силами старой команды бывшего российского McDonald’s. По словам нового владельца сети Александра Говора, работу осложняли ограничения со стороны американской корпорации.

В частности, в качестве логотипа нельзя было использовать букву "М" и любую ее интерпретацию. В итоге новым символом российской сети стали две палочки картофеля фри и бургер в виде круга. Изначально разработчики подготовили около 700 вариантов бренда, из которых окончательное название "Вкусно – и точка" выбрали лишь накануне открытия – 11 июня.

Однако вскоре выяснилось, что во Владивостоке с 2018 года работает сеть фастфуда под названием "Еда – и точка". Ее руководство намерено добиваться смены названия российского преемника McDonald’s вплоть до обращения в суд. Об этом заявил руководитель приморской сети Сергей Понкратов.





Сергей Понкратов владелец сети "Еда – и точка" Мы, прежде всего, хотим договориться: поговорить, может, удастся все решить. Мы уважаем российский "Макдональдс" и надеемся, что они с нами свяжутся. Если не договоримся, не найдем точек соприкосновения, пусть будет суд.

Компания из Владивостока насчитывает 20 филиалов. Название "Еда – и точка" было зарегистрировано в качестве товарного знака в 2020 году. По словам Понкратова, его сеть не собирается требовать денежной компенсации, а настаивает лишь на смене названия преемника McDonald’s. В настоящий момент компания занимается поиском юриста. Понкратов подчеркнул, что в данной ситуации речь идет не о пиар-акции.

"У нас нет задачи заработать денег, мы – за справедливость. Если мы будем выдвигать какие-то требования, то они будут нефинансового характера. Мы будем просить изменить название. Цели заработать денег у нас нет", – заключил предприниматель.



Спорное дело

Фото: instagram (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/edaitochka

Юрист, патентный поверенный РФ Василий Зуев рассказал Москве 24, что у приморской сети ресторанов быстрого питания "Еда – и точка" действительно имеются основания для иска с требованием сменить название у преемника McDonald’s.





Василий Зуев юрист На мой взгляд, названия "Еда – и точка" и "Вкусно – и точка" не идентичные, но довольно схожие по семантическому признаку. Слово "вкусно" связано с пищевыми рецепторами, отвечающими за вкус еды. Поэтому "Вкусно – и точка", на мой взгляд, может ассоциироваться с "Еда – и точка". Если суд посчитает знаки сходными до степени смешения, то шансы выиграть потенциальный иск у сети из Владивостока есть.

C учетом того, что товарный знак "Еда – и точка" зарегистрировали еще в 2020 году, у сети из Владивостока увеличиваются шансы выиграть потенциальное дело в суде, считает юрист. По его мнению, выход главы приморской компании в публичное пространство не является попыткой распиариться за счет более крупного бренда.

"Потенциальная подача иска – это попытка защитить себя от перспектив прекращения собственного бизнеса в результате поглощения в сознании потребителей. Сеть McDonald’s широко известна в России, ее правопреемник "Вкусно – и точка" уже получил широкое освещение в СМИ и на слуху у всех. Думаю, правообладатель "Еды – и точка" опасается, что рядовые потребители станут думать, что это он нарушает права на товарный знак правопреемника McDonald’s. А это может вызывать негативную реакцию на бренд", – пояснил юрист.

Между тем член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова полагает, что стороны вполне могут договориться и не доводить дело до суда.





Мария Спиридонова член Ассоциации юристов России Подобный общественный резонанс, возможно, может подтолкнуть преемника McDonald’s сменить название еще до суда. Тем более что представители "Еды – и точка" ясно выразили свою позицию – их требования связаны только со сменой названия.

"Еда – и точка", можно сказать, попала в двоякую ситуацию: с одной стороны, некоторые могут воспринять подобные требования как желание "похайпиться". Кафе из Владивостока не столь известно в других регионах. С другой стороны, любой бизнес имеет право иметь свой концепт и защищать свои права всеми не запрещенными законом способами", – отмечает Спиридонова.

По ее мнению, если дело все же дойдет до суда, то у сети общепита из Владивостока достаточно высокие шансы выиграть иск, однако все будет зависеть от тактики их представителей.

Ранее сообщалось, что название сети ресторанов "Вкусно – и точка" могут поменять, поскольку оно является временным, а не окончательным. Однако позднее в пресс-службе компании информацию опровергли.

