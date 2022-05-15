Предприниматели попросили правительство легализовать так называемые фирмы-"матрешки". Так называется процесс, когда одна компания владеет другой, а сама принадлежит третьей и так далее.

В девяностые благодаря таким схемам уходили от налогов, сейчас хотят подобным образом обхитрить санкции. Насколько это эффективно и законно? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.