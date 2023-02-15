19:45Экономика
Эксперт рассказал, как рост курса доллара и евро может повлиять на экономику РФ
Евро и доллар США вновь растут на Московской бирже. Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Доллар торгуется выше 74 рублей тоже впервые с этой даты.
Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказал, с чем связаны такие колебания. Эксперт также объяснил, как такие курсы могут повлиять на экономику России.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.