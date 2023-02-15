Эксперт рассказал, как рост курса доллара и евро может повлиять на экономику РФ

Евро и доллар США вновь растут на Московской бирже. Курс евро поднялся выше 80 рублей впервые с 25 апреля 2022 года. Доллар торгуется выше 74 рублей тоже впервые с этой даты.

Доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков рассказал, с чем связаны такие колебания. Эксперт также объяснил, как такие курсы могут повлиять на экономику России.

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