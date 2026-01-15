Объявление о продаже аэропорта Домодедово появилось на "Авито"

Объявление о продаже московского аэропорта Домодедово за 132 миллиарда рублей появилось на популярной площадке "Авито". Ранее сообщалось, что аукцион по продаже авиагавани назначен на 20 января.

Как пояснил риэлтор, генеральный директор компании по недвижимости Владимир Молчанов, размещение информации о таком крупном коммерческом объекте на агрегаторе является стандартной практикой рекламы электронных торгов.

