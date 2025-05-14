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14 мая, 07:30

Экономика

Москва нарастила объемы промышленного производства

Москва нарастила объемы промышленного производства

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В столице отмечают рост промышленного производства – особенно в легкой, химической, машиностроительной и электротехнической отраслях. Предприятия расширяют производственные мощности, увеличивают отгрузку товаров и локализуют выпуск комплектующих. Только за первый квартал 2025 года прирост составил 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Развитию промышленности способствует городская поддержка. Сейчас предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами – от субсидирования кредитов до компенсаций затрат на экспорт и участие в выставках. Дополнительно развивается система подготовки кадров через партнерство с колледжами и вузами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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