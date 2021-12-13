Россиянам по "внесудебному банкротству" спишут 2 млрд рублей долгов

Задолжавшим россиянам простят два миллиарда рублей. В Минэкономразвития заявили, что такая сумма числится за гражданами, которые хотят обанкротится без суда.

Заявления подали уже шесть тысяч россиян. Их признали так называемыми безнадежными должниками.

Возможность подать на внесудебное банкротство у россиян появилась более года назад – в сентябре 2020 года. Это касается случаев, когда долг не менее 50 и не более 500 тысяч рублей.

Эксперты из Объединенного кредитного бюро подсчитали, что число заемщиков, которые потенциально подходят под эту процедуру, сейчас составляет почти 5 миллионов человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.