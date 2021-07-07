В России резко выросло число банкротств среди граждан

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За шесть месяцев текущего года суды признали несостоятельными 88 тысяч россиян. Это в 2,1 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы "Федресурса".

"В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва, Московская область, Краснодарский край, Самарская область и Санкт-Петербург. Подавляющую часть процедур о несостоятельности (95%), как и до этого, инициировали сами должники, остальные – конкурсные кредиторы и налоговая служба" – говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта "Федресурс" Алексея Юхнина, на показателях отразился коронакризис, но ключевым фактором стало повышение информированности россиян и снижение стоимости процедур банкротства.

Ранее об увеличении количества процедур банкротства среди физлиц сообщали в консалтинговой компании GRM. Специалисты полагают, что сложившаяся ситуация связана с ухудшением платежеспособности населения из-за пандемии, а также принятием в обществе процедуры банкротства как цивилизованного инструмента решения проблемы неплатежеспособности физлица.