Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Сбербанк четвертый раз за год повысил ставки по большей части программ. С 6 декабря ставки по кредитам на покупку квартиры во вторичке и новостройках начинаются от 9,3%. Рефинансирование ипотеки и других кредитов сделали от 9,6%. Займ под строительство дома дадут под 9,9%.

Последний раз Сбербанк повышал ставки меньше месяца назад – 15 ноября. Ипотека растет пропорционально повышению ключевой ставки. Ее устанавливает Банк России. С начала года она выросла на 3,25 пункта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.