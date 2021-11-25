Большинство жителей и 90% предприятий Москвы оплачивают ЖКУ вовремя – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подавляющее большинство москвичей и столичных предприятий оплачивают жилищно-коммунальные услуги вовремя. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости.

"Большинство, подавляющее большинство москвичей очень аккуратно рассчитываются за коммунальные услуги. <...> Если взять средний платеж по городу, то оплата 100%. Кто-то немножко не доплатил, кто-то немножко заплатил авансом и так далее", – сказал мэр.

Он также отметил, что наиболее ответственные плательщики – пенсионеры, несмотря на то что в обществе принято считать по-другому. А в числе тех, с кем в этом плане возникают проблемы, обычно люди, которые по той или иной причине просто не хотят платить, добавил градоначальник.

Между тем среди предприятий доля тех, кто ответственно оплачивает ЖКУ, чуть ниже, однако по-прежнему высока – 90%.

"Поэтому в Москве в принципе нет такой проблемы (с оплатой ЖКУ. – Прим. ред.). <...> Для населения существуют единые платежные документы, и для тех, кто не может по какой-то причине платить, есть система социальной защиты, которая в Москве достаточно эффективна", – объяснил Собянин.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предложила разработать дополнительные способы оплаты задолженностей по счетам за ЖКУ. Она отметила, что должники имеют возможность оплачивать подобные долги в рассрочку, однако условия такого способа оплаты не прописаны в законодательстве, в связи с чем компании могут устанавливать любые кредитные ставки по таким рассрочкам, в том числе абсолютно невыгодные для потребителей.

