Большинство жителей и 90% предприятий Москвы оплачивают ЖКУ вовремя – Собянин

09:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подавляющее большинство москвичей и столичных предприятий оплачивают жилищно-коммунальные услуги вовремя. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью РИА Новости.
"Большинство, подавляющее большинство москвичей очень аккуратно рассчитываются за коммунальные услуги. <...> Если взять средний платеж по городу, то оплата 100%. Кто-то немножко не доплатил, кто-то немножко заплатил авансом и так далее", – сказал мэр.
Он также отметил, что наиболее ответственные плательщики – пенсионеры, несмотря на то что в обществе принято считать по-другому. А в числе тех, с кем в этом плане возникают проблемы, обычно люди, которые по той или иной причине просто не хотят платить, добавил градоначальник.
Между тем среди предприятий доля тех, кто ответственно оплачивает ЖКУ, чуть ниже, однако по-прежнему высока – 90%.
"Поэтому в Москве в принципе нет такой проблемы (с оплатой ЖКУ. – Прим. ред.). <...> Для населения существуют единые платежные документы, и для тех, кто не может по какой-то причине платить, есть система социальной защиты, которая в Москве достаточно эффективна", – объяснил Собянин.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева предложила разработать дополнительные способы оплаты задолженностей по счетам за ЖКУ. Она отметила, что должники имеют возможность оплачивать подобные долги в рассрочку, однако условия такого способа оплаты не прописаны в законодательстве, в связи с чем компании могут устанавливать любые кредитные ставки по таким рассрочкам, в том числе абсолютно невыгодные для потребителей.
В Минстрое могут расширить список получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: