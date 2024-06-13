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13 июня, 15:50

Экономика

ЦБ РФ будет устанавливать курсы валют к рублю по результатам сделок на внебиржевом рынке

ЦБ РФ будет устанавливать курсы валют к рублю по результатам сделок на внебиржевом рынке

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С 13 июня Центробанк будет устанавливать курсы доллара и евро к рублю на основе данных банков о результатах сделок на внебиржевом рынке. Регулятор также сообщил, что на финансовом рынке такая мера сильно не отразится.

Такое решение было принято из-за новых санкций, которые США ввели против физлиц и организаций из России и Китая. В список попала и Мосбиржа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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