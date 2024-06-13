Новости регионов: очереди у валютных обменников выстроились в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начали выстраиваться очереди у валютных обменников. Причиной стало объявление Мосбиржи о прекращении торгов долларами и евро. Некоторые точки решили заработать на ажиотаже и продают валюту с большой наценкой. Кредитным организациям пришлось усилить безопасность и ввести дополнительный досмотр на входе.



В Дагестане 175 человек госпитализированы после отравления водой из-под крана, сообщили в региональном Минздраве. На данный момент в стационаре лечатся 88 пациентов. В Буйнакске на магистральном водоводе произошла авария, из-за которой началась вспышка кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

