Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 10:00

Экономика

Подвалы московских домов начали продавать под видом апартаментов

Подвалы московских домов начали продавать под видом апартаментов

Цены на красную икру в Москве стабилизировались благодаря рекордному улову

АО "Мосгаз" представило линейку инновационного оборудования на форуме в Санкт-Петербурге

"Москва сегодня": как готовят кадры для заводов в центре "Профессии будущего"

"20 минут": "Матчасть. Термины"

Девять московских технопарков вошли в рейтинг лучших в России

"Деньги 24": соотношение пенсий к зарплатам в России достигло минимума за 17 лет

"Деньги 24": объем выдачи автокредитов в РФ в сентябре превысил 199 млрд рублей

"Деньги 24": россияне взяли ипотечные кредиты на 60 млрд рублей за сентябрь

"Деньги 24": эксперт рассказал, когда рынок криптовалюты станет легальным в России

На рынке недвижимости Москвы появился новый опасный тренд – продажа подвальных помещений в многоквартирных домах под видом апартаментов. Недобросовестные риелторы предлагают помещения площадью 15–20 квадратных метров по цене 3–4 миллиона рублей, позиционируя их как комфортное жилье в центре города.

Однако подобные сделки являются незаконными, поскольку подвалы относятся к общему имуществу дома и не могут использоваться для проживания. Эксперты предупреждают, что покупатели таких "апартаментов" рискуют не только остаться без денег, но и столкнуться с серьезными опасностями для здоровья из-за отсутствия естественной вентиляции и возможного образования плесени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиканедвижимостьгородвидеоДарья КрамароваАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика