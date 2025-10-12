Подвалы московских домов начали продавать под видом апартаментов

На рынке недвижимости Москвы появился новый опасный тренд – продажа подвальных помещений в многоквартирных домах под видом апартаментов. Недобросовестные риелторы предлагают помещения площадью 15–20 квадратных метров по цене 3–4 миллиона рублей, позиционируя их как комфортное жилье в центре города.

Однако подобные сделки являются незаконными, поскольку подвалы относятся к общему имуществу дома и не могут использоваться для проживания. Эксперты предупреждают, что покупатели таких "апартаментов" рискуют не только остаться без денег, но и столкнуться с серьезными опасностями для здоровья из-за отсутствия естественной вентиляции и возможного образования плесени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.