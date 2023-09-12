Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру вторника

Квартиры рядом с новой станцией столичного метро "Яхромская" подорожали сразу на 16%, об этом сообщили эксперты. Высокие цены на жилье наблюдаются и вблизи открывшихся станций "Лианозовской" и "Физтеха". В отдаленных районах Москвы с развитой инфраструктурой стоимость квартир доходит до цен, за которые продаются квартиры в центре города.

До 7 баллов пообещали ЦОДД вечером 12 сентября на московских дорогах. На данный момент загруженность дорог пошла на спад и уже оценивается в 4 балла. Судя по картам, движение в основном затруднено в центре города, на Садовом, Третьем транспортном кольцах и на МКАД.

Пилоты "Уральских авиалиний" повторили то, что удалось их коллегам под Жуковским. Экипаж пассажирского лайнера, летевшего из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в поле.

Около 270 тысяч добровольцев подписали контракт с министерством обороны РФ за последние 7 месяцев. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Так он ответил на вопрос, будет ли в стране новая волна мобилизации.

СНХ

Новый спорткомплекс открыли на севере Москвы. В Академии спорта "Динамо" есть все условия для занятий хоккеем и фигурным катанием, футболом, гимнастикой, единоборствами и другими видами спорта. Как там все устроено – в эфире телеканала Москва 24.

