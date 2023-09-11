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Магазины Decathlon будут открываться до конца 2023 года после того как завершится продажа активов новому владельцу. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться", – сказал он.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила проведение сделки по продаже активов Decathlon в России. В стране у сети насчитывается 35 магазинов и один склад. Приобретателем активов стал владелец франшизы Mango.



Новые владельцы сети Decathlon в РФ запланировали открыть магазины этой осенью