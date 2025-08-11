Форма поиска по сайту

11 августа, 15:30

Экономика

Онлайн-кинотеатры России заработали 78,2 млрд руб за первое полугодие 2025 года

Выручка онлайн-кинотеатров в России за первое полугодие 2025 года составила 78,2 миллиарда рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Эксперты объясняют рост несколькими факторами. У многих россиян оформлены сразу несколько подписок на популярные онлайн-платформы. Часто пользователи подключают сервис и забывают его отключить.

Кроме того, почти во всех видеосервисах в среднем на 100–150 рублей выросла стоимость подписки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

экономикакультуракиновидеоНаталия ШкодаКонстантин Цыганков

