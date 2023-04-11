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Экономика

"Актуальный репортаж": в РФ могут создать индустрию повторного использования автодеталей

"Актуальный репортаж": в РФ могут создать индустрию повторного использования автодеталей

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В России могут создать индустрию повторного использования автомобильных деталей. Капоты, бамперы и другие фрагменты, которые уже были в употреблении, хотят восстанавливать и снова пускать в оборот, но перед этим наносить специальную маркировку. В правительстве одобрили эту инициативу, планируют привлечь малый и средний бизнес.

Эксперты полагают, что расширение рынка деталей, бывших в употреблении, может вызвать волну угонов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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