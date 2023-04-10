13:20Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине
Фото: kremlin.ru
Пока никто не выдвигал инициатив о пасхальном перемирии на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также напомнил, что предыдущие подобные идеи со стороны Москвы не находили отклика у Киева.
"Москва уже выдвигала инициативы по перемирию, сама придерживалась этого, но сталкивалась с нежеланием киевского режима следовать такому режиму", – отметил представитель Кремля.
На прошлой неделе Папа Римский Франциск предложил объявить перемирие на Украине, а также в новых российских регионах с 9 апреля на время Пасхи. По его словам, режим прекращения огня необходимо установить на две недели.
После этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко высказал мнение, что киевский режим не способен соблюдать перемирие в связи с Пасхой. По его словам, украинские боевики не соблюдали ни одно из перемирий, включая пасхальные, рождественские, хлебные и школьные.
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