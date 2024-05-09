Московский нефтеперерабатывающий завод провел митинг по случаю Дня Победы

Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) провел митинг в честь Дня Победы. Заводские ветераны вместе с действующими сотрудниками возложили цветы к мемориалу на территории предприятия.

Завод работал всю войну, снабжая топливом и фронт, и тыл. Его не эвакуировали в 1941 году. Чтоб отвести вражескую авиацию, был построен бутафорский завод в трех километрах от настоящего.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.