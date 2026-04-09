При переводах через СБП станет обязательным учет ИНН

С июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным учет ИНН. Новые правила коснутся в том числе операций между физическими лицами. Это необходимо для защиты от мошенников: ИНН – реквизит, который практически не заменяется, в отличие от номера телефона или даже паспорта.

Финансист Иван Орлов пояснил, что сейчас система получает только номер телефона и счет. Дополнительный ИНН позволит видеть цепочки переводов и выявлять операции с подставными лицами, делая систему более безопасной.

