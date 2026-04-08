"Деньги 24": Орешкин заявил о развитии платформ электронной коммерции

Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что платформы электронной коммерции будут развиваться все сильнее и распространятся на новые сферы взаимоотношений. Об этом он сообщил на конференции инновационных технологий электронной коммерции и медиа КИТ-2026.

В конференции также приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников и другие официальные лица. Маркетплейсы активно выходят на банковский рынок и тем самым увеличивают конкуренцию. Для потребителей это гарантирует высокое качество услуг, высокие ставки по вкладам, низкие ставки по кредитам и другие выгодные сервисы.

Подробнее – в программе "Деньги 24".