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Россияне нашли новые способы перевода денег за границу

Россияне нашли новые способы перевода денег за границу

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Россияне находят новые способы перевести деньги за границу взамен выпадающих из этого процесса сервисов. На неделе переводы с карт российских банков, которые попали под санкции, перестала принимать система "Золотая корона". Однако для этих целей можно использовать криптовалюту.

Отмечается, что не все российские банки попали под санкции, а также не все зарубежные банки ушли из России. Поэтому возможен перевод денег через банки-нерезиденты.

Как еще можно отправить деньги за рубеж на данный момент? И насколько эти способы удобны и безопасны? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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