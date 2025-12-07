Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 декабря, 23:30

Экономика

Кондитерский холдинг Москвы отправит сладости в более чем 45 стран

Кондитерский холдинг Москвы отправит сладости в более чем 45 стран

Компании "Технополиса "Москва" инвестировали 110 млрд рублей в микроэлектронику

"Новости дня": Московский центр фотоники открылся в Зеленограде

Собянин: в Москве открыто уникальное производство фотонных интегральных схем

Собянин открыл в Москве первое в России производство фотонных интегральных схем

"Деньги 24": ЦБ снимет лимиты на переводы за рубеж с 8 декабря

"Деньги 24": россияне стали в 2 раза реже ходить в кинотеатры

"Деньги 24": курс доллара на "Форексе" опускался ниже отметки в 76 рублей

Путин заявил, что Москва и Нью-Дели могут увеличить товарооборот до 100 млрд долларов

Собянин открыл Московский центр фотоники в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Крупнейший в России кондитерский завод, входящий в холдинг "Объединенные кондитеры", уже с октября выпускает сладкие подарки, которые отправятся не только москвичам и жителям регионов, но и на экспорт в более чем 45 стран мира. Всего холдинг представил в этом сезоне 57 видов новогодних наборов.

Процесс полностью автоматизирован: от формовки шоколадных корзиночек до украшения цукатами. Ежедневно с одной линии сходит более тонны продукции. Экспортная география холдинга охватывает страны СНГ, Ближнего Востока и Азии, а в числе перспективных направлений – Новая Зеландия и Таиланд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

