Кондитерский холдинг Москвы отправит сладости в более чем 45 стран

Крупнейший в России кондитерский завод, входящий в холдинг "Объединенные кондитеры", уже с октября выпускает сладкие подарки, которые отправятся не только москвичам и жителям регионов, но и на экспорт в более чем 45 стран мира. Всего холдинг представил в этом сезоне 57 видов новогодних наборов.

Процесс полностью автоматизирован: от формовки шоколадных корзиночек до украшения цукатами. Ежедневно с одной линии сходит более тонны продукции. Экспортная география холдинга охватывает страны СНГ, Ближнего Востока и Азии, а в числе перспективных направлений – Новая Зеландия и Таиланд.

