Посетителей магазинов и кафе стали чаще просить оплатить наличными или переводом

В магазинах и кафе все чаще просят заплатить наличными или сделать онлайн-перевод. И это не попытка уйти от налогов. Это способ сэкономить на эквайринге, за который бизнесменам приходится отдавать 2% от суммы каждой покупки.

Пойдут ли банки на снижение комиссии за свои услуги? Может ли наметившаяся тенденция перерасти в массовый отказ от банковских карт? И станут ли QR-коды заменой карты? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.