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07 мая, 22:15

Экономика

Цены на отели и аренду квартир взлетели в Москве в преддверии 9 мая

Цены на отели и аренду квартир взлетели в Москве в преддверии 9 мая

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В 2025 году цены на гостиничные номера и аренду квартир в Москве в преддверии 9 мая существенно выросли. К примеру, президентский люкс в отеле Four Seasons стоит свыше миллиона рублей в сутки. Такой же номер в Carlton – почти два миллиона. Посольский люкс в "Метрополе" обойдется в 260 тысяч рублей, а "Националь" предлагает президентский люкс почти за 130 тысяч.

При этом снять четырехкомнатную квартиру на Тверской можно за 20 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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