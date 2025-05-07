Цены на отели и аренду квартир взлетели в Москве в преддверии 9 мая

В 2025 году цены на гостиничные номера и аренду квартир в Москве в преддверии 9 мая существенно выросли. К примеру, президентский люкс в отеле Four Seasons стоит свыше миллиона рублей в сутки. Такой же номер в Carlton – почти два миллиона. Посольский люкс в "Метрополе" обойдется в 260 тысяч рублей, а "Националь" предлагает президентский люкс почти за 130 тысяч.

При этом снять четырехкомнатную квартиру на Тверской можно за 20 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.