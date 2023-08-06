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06 августа, 18:45

Экономика

Аналитики назвали 10 районов Москвы с самыми дешевыми квартирами-студиями

Аналитики назвали 10 районов Москвы с самыми дешевыми квартирами-студиями

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Стали известны 10 московских районов с самыми дешевыми квартирами-студиями. Среди них, например, есть район Косино-Ухтомский, где студия стоит от 3,6 миллиона рублей, далее идет Южное Бутово, где цены начинаются от 5 миллионов рублей, чуть дороже в Крюкове и Люблине.

В Северном Медведкове, Митине, Алтуфьевском районе и Ховрине придется уже заплатить на 600–900 тысяч больше за квартиру. В Очаково-Матвеевском цены начинаются от 6 миллионов рублей, еще дороже в Солнцеве.

По итогам прошедшего июля средняя стоимость студий составила 7,9 миллиона рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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