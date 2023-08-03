Продажи валюты по бюджетному правилу с 7 августа вырастут до 1,8 млрд рублей в день

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Ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу с 7 августа увеличатся до 1,8 миллиарда рублей, сообщается на сайте Минфина РФ. Ранее они составляли 1,7 миллиарда.

В министерстве подчеркнули, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 миллиарда рублей. Операции будут проводиться с 7 августа по 6 сентября текущего года.

"Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,8 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина не увидела рисков в связи с падением курса рубля. Она добавила, что сейчас ЦБ не готов вмешиваться с интервенциями из-за отсутствия рисков для финстабильности.

До этого глава регулятора связала колебания рубля с влиянием динамики внешней торговли. Тем не менее она назвала плавающий курс благом, которое позволяет экономике легче абсорбировать внешние шоки.

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