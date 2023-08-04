Курс евро поднялся до 106 рублей, доллара – до 96 рублей

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Курс доллара поднялся до 96 рублей впервые с 28 марта 2022 года, евро превысил отметку в 106 рублей впервые с 25 марта прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Согласно расчетам, курс доллара вырос на 1,16 рубля и составил 96,15 рубля. Евро увеличился на 2,75 рубля, до 105,98 рубля. Курс юаня торгуется на уровне 13,36 рубля (рост на 24 копейки)

Ранее сообщалось, что доллар упал до 94,95 рубля. В свою очередь, евро вырос на 0,78% и достиг отметки в 104,04 рубля. Однако позже его стоимость снизилась на 0,62% и составила 103,87 рубля.

По состоянию на 16:16 по московскому времени стоимость евро выросла на 1,73%, до 105,02 рубля. К 16:19 цена евро составляла 105,14 рубля. Одновременно с этим доллар поднялся до 95,4 рубля (рост 0,43%), а юань вырос на 1,07%, до 13,26 рубля.

Курс доллара вырос до 95 рублей впервые с марта 2022 года