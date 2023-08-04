Курс евро достиг 105 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся до 105 рублей впервые с 28 марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.

По состоянию на 16:16 по московскому времени стоимость евро выросла на 1,73%, до 105,02 рубля. К 16:19 цена евро составляла 105,14 рубля.

Одновременно с этим доллар прибавил 0,43%, поднявшись до 95,4 рубля, а юань вырос на 1,07%, до 13,26 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара вырос до 95 рублей впервые с 28 марта 2022 года. На 11:59 4 августа стоимость американской валюты снизилась на 10 копеек, до 94,89 рубля.

В то же время евро торговался по курсу 103,78 рубля, прибавив 55 копеек. Юань вырос незначительно, на 6 копеек, – до 13,18 рубля.

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