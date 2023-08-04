11:59Экономика
Курс доллара вырос до 95 рублей впервые с марта 2022 года
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс доллара поднялся до 95 рублей, подобный показатель был зафиксирован впервые с марта прошлого года. Это следует из данных торгов Мосбиржи.
Отмечается, что стоимость валюты США расчетами завтра на 11:59 по московскому времени снизилась на 10 копеек, до 94,89 рубля. Стоимость евро составила 103,78 рубля, прибавив 55 копеек. Юань вырос незначительно, на 6 копеек, – до 13,18 рубля.
Ранее сообщалось, что стоимость американской валюты поднялась до 94 рублей впервые с марта 2022 года.
2 августа валюта прибавила в стоимости 1,87%, достигнув 94,06 рубля, но чуть позже рост замедлился, доллар начал торговаться на 4 копейки дешевле.
В этот же день также был зафиксирован существенный рост европейской валюты. Стоимость евро впервые с весны прошлого года достигла 103 рублей.
К вечеру евро прибавил 1,8%, однако позже рост замедлился, валюта начала торговаться по 102,98 рубля за единицу.
Доллар и евро обновили максимумы с марта 2022 года
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