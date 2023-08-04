Курс доллара вырос до 95 рублей впервые с марта 2022 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара поднялся до 95 рублей, подобный показатель был зафиксирован впервые с марта прошлого года. Это следует из данных торгов Мосбиржи.

Отмечается, что стоимость валюты США расчетами завтра на 11:59 по московскому времени снизилась на 10 копеек, до 94,89 рубля. Стоимость евро составила 103,78 рубля, прибавив 55 копеек. Юань вырос незначительно, на 6 копеек, – до 13,18 рубля.

Ранее сообщалось, что стоимость американской валюты поднялась до 94 рублей впервые с марта 2022 года.

2 августа валюта прибавила в стоимости 1,87%, достигнув 94,06 рубля, но чуть позже рост замедлился, доллар начал торговаться на 4 копейки дешевле.

В этот же день также был зафиксирован существенный рост европейской валюты. Стоимость евро впервые с весны прошлого года достигла 103 рублей.

К вечеру евро прибавил 1,8%, однако позже рост замедлился, валюта начала торговаться по 102,98 рубля за единицу.



Доллар и евро обновили максимумы с марта 2022 года