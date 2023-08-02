Курс евро вырос до 103 рублей впервые с марта 2022 года

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Курс евро поднялся до 103 рублей впервые с 28 марта 2023 года, следует из данных Московской биржи.

По данным Мосбиржи, на 17:54 по московскому времени стоимость евро выросла на 1,8%, до 103 рублей. К 17:57 курс немного замедлил рост до 102,98 рубля (+1,77%).

Одновременно с этим доллар прибавил 2,04% и увеличился до 94,21 рубля, а курс юаня вырос на 1,77%, до 13,065 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара увеличился до 94 рублей впервые с 28 марта 2022 года.

На 17:17 по московскому времени американская валюта выросла в стоимости на 1,87%, достигнув 94,06 рубля. В то же время курс евро равнялся 102,87 рубля, а китайская валюта выросла на 1,61%, до 13,045 рубля за единицу.

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